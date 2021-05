Sterkere kvartal for den amerikanske industritungvekteren Deere & Co

Deere & Co fikk et resultat pr. aksje på 5,68 dollar i regnskapsmessig andre kvartal, mot 2,11 dollar samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport fredag, skriver TDN Direkt.

Deere & Co et et av USAs eldste industriselskaper som fremdeles er i drift, og er i tillegg et av selskapene som gjør det best resultatmessig. De siste årene har selskapet imidlertid også satset tungt på utvikling av teknologi.

Ifølge TDN ble det på forhånd ventet et resultat pr. aksje på 4,52 dollar.

Omsetningen var 12,1 milliarder dollar i perioden, mot 9,3 milliarder dollar året før og ventet 10,4 milliarder.

Ifølge rapporten oppjusterer også selskapet guidingen for nettoresultatet for helåret til 5,3-5,7 milliarder dollar.