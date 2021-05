I en oppdatering fra SpareBank 1 Markets tirsdag, kommer det frem at meglerhuset oppgraderer Hexagon Composites til kjøp til nøytral. Samtidig heves kursmålet til 57 kroner pr. aksje.

Hexagon Composites blir i tirsdag formiddag handlet for 36,88 kroner pr. aksje.

Selskapet, som produserer tanker av kompositt, presenterte for to uker siden et første kvartal hvor de fikk en omsetning på 690 millioner kroner. Dette var en nedgang fra 802 millioner sammenlignet med samme kvartal i fjor.