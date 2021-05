Meglerhus høyner i Hydro – ser pen oppside

Norsk Hydro har falt rundt 10 prosent på Oslo Børs siden selskapet la frem rekordresultater 27. april, men flere meglerhus har i etterkant høynet sine kursmål på aksjen.

Enkelte, som Norne Securities, har gjort det to ganger og støtter sin kjøpsanbefaling opp med kursmål 63 kroner.

Deutsche Bank er enda mer optimistiske, og har ifølge Reuters høynet sitt kursmål fra 62 til 70 kroner. Dermed ser tyskerne en oppside på nesten 40 prosent i aksjen som trekker opp rundt én prosent til 50,90 kroner i tidlig handel onsdag.

– Misforståelse

På presentasjonen av resultatene for første kvartal snakket Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim om nye satsinger som fornybar kraftproduksjon, batteri og hydrogen – satsinger som vil kreve at penger hentes inn.

– Det er mulig det er frykten for en utvannende emisjon som tynger aksjen. Men det mener jeg er en misforståelse. Jeg ser for meg at Hydro vil kopiere Aker med å hente inn penger til separate noteringer av disse satsingene. I så fall blir ikke dette dyrt for Hydro-aksjonærene. Dette er jo prosjekter som fra før av har nærmest null i verdi, sa Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen til Finansavisen i kjølvannet av tallfremleggelsen for første kvartal.