Meglerhus starter dekning av børsfersk industriaksje

DNB Markets starter dekning av Cambi-aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 kroner, ifølge en fersk analyse med navnet «Long live the sludge» onsdag.

Industriaksjen er ned 22 prosent de siste tre månedene og står i 17,44 kroner. Meglerhuset ser med det en oppside på drøyt 15 prosent fra dagens kurs.

DNB trekker fram Cambi som en markedsleder innen termisk hydrolyse for slam-behandling i analysen, og at det er godt posisjonert til å tjene penger i et ekspanderende marked.

«Salgsinnsatsen over de siste årene har gitt en sterk pipeline, som har materialisert seg i flere kontraktstildelinger de siste månedene, noe som viser at selskapet leverer på målene sine», påpeker meglerhuset i analysen.

Nylig signerte selskapet en intensjonsavtale med Charlotte Water, en avdeling i City of Charlotte, North Carolina i USA, for Cambis termiske hydrolyseprosess (THP) og tilhørende utstyr. Dagen før bekreftet det en fjerde kontrakt i Polen.