Analysebyrå venter bedre tider for Kongsberg Automotive

S&P Global Ratings har oppjustert utsiktene til Kongsberg Automotive fra negativ til positiv og bekrefter kredittrating på "B-".

«Vi tror at Kongsberg Automotive vil dra fordel av den økende etterspørselen i bil- og lastebilmarkeder, og vil bedre sine kreditter innen årsslutt 2021, til tross for kortsiktig motvind fra 'input-cost'-inflasjon», skriver kredittratingbyrået, ifølge TDN Direkt.

Analysebyrået forventer at omsetningen i selskapet vil øke med 13-15 prosent i 2021, noe som vil føre til en økt EBITDA-margin til 2019-nivåer på 9-10 prosent. Videre tror S&P Global Ratings at gjeld/EBITDA vil reduseres til godt under 5x.

På Oslo Børs omsettes Kongsberg Automotive-aksjen for 2,71 kroner, ned 1,6 prosent, noe som verdsetter selskapet til rundt 2,85 milliarder kroner.