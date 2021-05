Kvittet seg med gjelden gjennom HAV

Som følge av at det ikke foreligger rapporteringsplikt for første kvartal velger verftskonsernet Havyard å publisere begrenset regnskapsinformasjon for årets tre første måneder, det skriver selskapet i en børsmelding torsdag ettermiddag. Havyard har ved flere tidligere anledninger benyttet seg av muligheten til ikke å levere resultater hvert kvartal.

Av materialet selskapet likevel presenterer fremgår det at selskapet i første kvartal hadde en omsetning på 367,3 millioner kroner og et resultat før skatt på 10,4 millioner kroner. Pr. første kvartal er selskapets egenkapital på 9,2 millioner kroner, og verftskonsernet opplyser at arbeidskapitalen er positiv.

Som følge av at Hav Group ble spunnet ut av konsernet solgte Havyard seg ned til en eierpost på 66 prosent , midleene som kom fra dette ble brukt til å nedbetal obligasjonsgjeld på 90 millioner kroner. I tillegg ble selskapets langsiktige lån til DNB på 55 millioner overført til Hav Group som del av transaksjonene ved etablering av det nye konsernet. Selskapet har dermed hverken bank. eller obligasjonsgjeld pr. første kvartal.

I januar i år leverte verftet Havyard Leirvik et nybygg til Norsk Fisketransport, i løpet av året skal det etter planen leveres ytterligere fire nybygg, hvorav to skal til Norsk Fisketransport og to skal leveres til Esvagt.