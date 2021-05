Girer opp for travelt år

Cambi, som produserer biogass og et jordprodukt av kloakkslam, klokket inn inntekter på 108,2 millioner kroner i første kvartal – tilsvarende en topplinjevekst på 42 prosent fra 76,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

Selskapets Recycling-segment solgte i kvartalet færre jordprodukter enn i samme periode i fjor grunnet vinterforholdene, men høyere enn ventet på 25.000 tonn. Grønn Vekst åpner fire nye produksjonssteder i løpet av første kvartal.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) før engangseffekter landet på 5,5 millioner kroner, 49 prosent opp fra første kvartal 2020.

– Vi girer opp for et år med høy aktivitet, med et økende antall prospekter i vår pipeline, mange aktive tilbud og en rekke leveranser fra vår ordrebok planlagt for andre halvår. Vi har tro på at disse driverne vil opprettholde industrivekst og at vi vil materialisere disse mulighetene til langsiktig fordel for våre aksjonærer, sier toppsjef Eirik Fadnes i en kommentar.

