Tar Elopak på børs etter 64 år

Elopak, en ledende global leverandør av flytende kartongemballasje og fyllingsutstyr, har som intensjon å søke om notering på Oslo Børs, går det frem av en børsmelding torsdag. Selskapet ble grunnlagt av Ferd i 1957.

Ferd mener en børsnotering «representerer et viktig steg i den videre utviklingen av selskapet», støtter ambisjoner om innovasjon og vekst og gir større fleksibilitet i forhold til ekspansjon om muligheter byr seg.

– Over årene har Elopak vokst fra lokal helt til en global industrileder. Som langsiktige eiere og støttespillere er vi imponert over selskapets prestasjoner som en drivkraft for bærekraftig og karbonnøytral emballasje, med en lang «track record» av innovasjon, teknologisk differensiering og forsknings- og utviklingstiltak i både Norge og internasjonalt, sier Ferd-sjef Morten Borge i en kommentar.

Betaler ned gjeld

Elopak vil i forbindelse med børsintroduksjonen (IPO) gjøre en emisjon med et bruttoproveny på 50 millioner euro. Videre skal Ferd selge seg ned fra dagens eierandel på 99,73 prosent. Ferd har som intensjon å være «en aktiv og engasjert eier» også etter IPO-en.

Utstedelsen av nye aksjer vil deles mellom et offentlig tilbud i Norge og en rettet plassering mot internasjonale institusjonelle investorer. Provenyet vil bli brukt til nedbetaling av gjeld for å nå Elopaks mål om en gjeldsgrad på rundt to ganger justert EBITDA på mellomlang sikt, og å optimalisere balansen for en posisjonering mot fremtidig vekst.

Japanere går inn

Nippon Paper Industries er hjørnestensinvestor og har inngått en avtale om å kjøpe aksjer tilsvarende 5 prosent av aksjekapitalen. Det japanske selskapet har ifølge meldingen hatt et samarbeid med Elopak i over 30 år.

Elopak hadde i 2020 inntekter på 909 millioner euro og leverte et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger på 122 millioner euro.

Første handelsdag på Oslo Børs ventes i juni.