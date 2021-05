Nordea Markets kutter kursmål – anbefaler kjøp

Nordea Markets kutter kursmålet på Elkem fra 40 til 36 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Torsdag omsettes aksjen for 29,22 kroner, ned 0,5 prosent.

Meglerhuset skriver at Elkems produktpriser holder seg gode. Etter utvanningen som følge av emisjonen som ble foretatt for en måned siden har derimot meglerhuset nedjustert EPS for 2021-2023 med åtte prosent. Som en konsekvens av det har også kursmålet blitt redusert.

I slutten av april hentet Elkem 1,9 milliarder kroner gjennom utstedelse av 56,5 millioner nye aksjer. Samtidig ble det kjent at selskapet omsatte for 7,2 milliarder i første kvartal 2021, opp 24 prosent fra tilsvarende periode i fjor. EBITDA endte på 1,2 milliarder kroner.