SpareBank 1 Markets tror kursoppgangen fortsetter

SpareBank 1 Markets oppgraderer sin anbefaling på Yara fra nøytral til kjøp og hever ifølge TDN Direkt kursmålet fra 450 til 550 kroner.

En av grunnene til oppgraderingen er et stramt ureamarked, samtidig som gjeldende ureamarginer er på linje med historisk snitt siden 2008.

«Ureamarginen har økt med 100 dollar de siste fire årene, og vi estimerer at utnyttelsesgraden har økt 5 prosentpoeng i samme periode. Vi venter at utnyttelsesgraden vil fortsette å øke ytterligere de neste årene og at marginene vil gå i samme retning», skriver SpareBank 1 Markets, ifølge TDN Direkt.

Tirsdag omsettes aksjen for 452,60 kroner, opp 1,6 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige litt over 21 prosent.