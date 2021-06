Satser sammen med råvaregigant

Yara og Trafigura Group, en gigant innen handel av råvarer, har inngått en intensjonsavtale for samarbeid om utvikling og markedsføring av ammoniakk som rent drivstoff i skipsfarten.

– Ettersom Trafigura er en av verdens største aktører også innen bunkring av skip sender det et sterkt signal om at de vil satse på grønn og blå ammoniakk som drivstoff, sier sjef for Yara Clean Ammonia, Magnus Krogh Ankarstrand til Finansavisen.

STORAVTALE: Magnus Krogh Ankarstrand leder Yaras satsing på grønn ammoniakk. Foto: Yara

Ifølge avtalen som nå er inngått skal Yara levere ammoniakk til Trafiguras selskaper i tillegg til at aktørene skal samarbeide om ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Ifølge Ankarstrand kan det eksempelvis være å undersøke hvilke ruter det er mest lønnsomt å gå over til ammoniakk som drivstoff.

– De vil være naturlig å ta utgangspunkt i de bunkringshubene som allerede finnes. Eksempelvis Rotterdam, Houston og Singapore. Dit har vi forsåvidt allerede skip som går i vår vanlige handel med ammoniakk, sier Ankarstrand.

Klar of fem år

I dag er verdens ammoniakkproduksjon på om lag 170 millioner tonn, dette benyttes hovedsakelig til produksjon av kunstgjødsel. Yara produserer 8,5 millioner tonn årlig, og har dermed en markedsandel på rundt 25 prosent av verdenshandelen på ca. 20 millioner tonn. Det gjør dem til den største produsenten av ammoniakk på verdensbasis.

– Denne posisjonen har vi ambisjoner om å holde på, også når vi begynner med produksjon av grønn og blå amoniakk. Om ammoniakk blir utbredt som maritimt drivstoff tror vi markedet vil mangedobles, sier Ankarstrand.

Ankarstrand trekker frem at de store motorprodusentene, som MAN og Wärtsilä anslår de er to år unna å ha motorer som kan gå på ammoniakk klare, deretter vil det trolig ta to år til før et skip er klart for ombygging eller et nybygg er på trappene. På Yaras side er de også et par år unna å komme i mål med de første pilotprosjektene for produksjon av grønn og blå , men at fullskalaprosjektet i Porsgrunn trolig er klart først rundt 2026-2027.

Myndighetshjelp

– Det tar nok fem år før vi er klare med fullskalaprosjektet i Porsgrunn, men vi har nok pilotprosjekter klare tidligere. Vi skal definitivt gjøre vår første leveranse til skip før 2030, sier Ankarstrand.

– Vi trenger drahjelp fra IMO og myndighetene for å få dette til. IMO har vært ganske tydelige på sine mål, og muligheten for at det skal akselereres er gode, men det er også opp til myndighetene i de enkelte landene, sier Ankarstrand.

Han legger til at det bare de seneste seks månedene har vært en rivende utvikling i grønne støtteordninger, spesielt innenfor EU som følge av at EUs taksonomi er i ferd med å bli innført.

– Vi er, som mange andre, spente på hvilke planer Norge har for ammoniakk som en del av det grønne skiftet. Det får vi forhåpentligvis svar på på fredag når energimeldingen kommer.

Mandag steg Yara-aksjen fra børsåpning, og ved 15.30-tiden var kursen opp 3 prosent til 469,50 kroner.