Meglerhus høyner til kjøp i Orkla

Arctic Securities oppgraderer Orkla fra hold til kjøp, og høyner kursmålet fra 90 til 100 kroner, melder Bloomberg mandag morgen.

Analytiker Carl Frederick Bjerke påpeker at Orkla har underprestert hovedindeksen med over 30 prosent de siste 12 månedene, justert for utbytte.

«Mens hovedindeksen har dratt nytte av multippelekspansjon, har Orkla-aksjen sett multippelkontraksjon til tross for positive resultatestimatjusteringer», skriver han og argumenterer ifølge TDN Direkt for at «risk/reward» igjen er attraktiv.

Orkla stiger drøye prosenten til 88,62 kroner på Oslo Børs mandag morgen. Arctic ser dermed 12-13 prosent oppside i aksjen fra dagens nivåer.