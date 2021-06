Nordic Mining tildeler kontrakter på Engebøfjellet

Gruveselskapet Nordic Minings datterselskap Nordic Rutile har i dag inngått intensjonsavtaler med Sunnfjord Industripartner, Åsen & Øvrelid , Nordic Bulk, og Normatic A for konstruksjon, ingeniørarbeid og innkjøp, såkalte EPC-kontrakter.

De samme aktørene har deltatt i mulighetsstudien til gruveprosjektet.

Avtalene utgjør om lag 70 prosent av de totale anleggsinvesteringene på 203,4 millioner dollar, og er ventet å være endelig formalisert i løpet av tredje kvartal. Da selskapet la frem resultatene for første kvartal i mai, ble det kjent at de samlede investeringskostnadene i gruveprosjektet var kuttet med 30 prosent til om lag 260 millioner dollar. En sum selskapet venter å kunne nedbetale på 4,4 år når gruven kommer i drift.

Nordic Mining begynner, ifølge meldingen forebredende arbeider umiddelbart.

– Vi er glade for å signere avtalene med EPCene og komme et skritt nærmere realisering. Vårt fokus har vært å samarbeide med bedrifter som vil støtte verdiskaping for regionen i mange år fremover, sier prosjektleder Kenneth Nakken Angedal i meldingen.