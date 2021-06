Elopak-emisjon overtegnet

Tirsdag ettermiddag opplyser Elopak at tilbudet om aksjer i forbindelse med den planlagte børsnoteringen er overtegnet – inkludert overtildelingsopsjon og «up-size»-opsjon.

Tirsdag morgen kunngjorde selskapet at de nye aksjer skal utstedes innenfor et indikert kursintervall på 24-30 kroner, med et bruttoproveny på opptil 50 millioner euro.

Ferd, som i dag eier 99,73 prosent av Elopak, har sagt at de i utgangspunktet skal selge opptil 76 millioner aksjer, men kan også komme til å selge ytterligere 15 millioner aksjer gjennom en «up-size opsjon». I tillegg vil tilretteleggerne kunne overtildele ytterligere 14,6 millioner aksjer.

Planen er å bruke nettoprovenyet til nedbetale gjeld for å nå gjeldsgradmålet på 2,0 ganger justert EBITDA på mellomlang sikt samt å posisjonere balansen for investeringer i fremtidig vekst.

Ferd ser for seg å være en «aktiv og engasjert eier», og vil beholde minst 53,8 prosent eierandel etter børsnoteringen.

Første handelsdag på Oslo Børs for Elopak ventes på eller rundt 17. juni.