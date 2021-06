Quantafuel investerer ytterligere i Danmark

Quantafuel tar ytterligere grep i det danske avfallsmarkedet og investerer i en plastforbehandlingslinje i Aalborg for å sikre råstoff til Skive-anlegget. Investeringen gjøres også med tanke på å bygge volum for et større anlegg i Esbjerg, ifølge en melding fra selskapet.

Den nye sorteringslinjen er ved siden av Geminors eksisterende virksomhet i Aalborg, og vil gjøre det mulig for Quantafuel via Geminor å delta i avfallsanbud tidlig.

I tillegg vil selskapene få erfaring med å drive en sorteringslinje av plast som håndterer dansk husholdningsavfall for både kjemisk og mekanisk gjenvinningsindustri.

Total capex for investeringen på 60 millioner kroner og forbehandlingsanlegget vil være i drift i 1. kvartal 2022. Kapasiteten på anlegget vil være 20.000 tonn pr. år og forventes å genere 30 millioner kroner i merinntekter med gjentagende inntekter (IRR) på 22 prosent.

– I dag inneholder husholdningsplastavfall 30-40 prosent andre materialer, så det må sorteres før vi, eller noen andre, kan resirkulere det. Sammen med Geminor vil vi bidra til å løse denne utfordringen, sier Kjetil Bøhn, adm. direktør i Quantafuel i meldingen.