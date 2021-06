Grønt industriselskap sikrer lastebilkontrakt i USA

Hexagon Purus har inngått et partnerskap med Velocity Vehicle Group, en ledende gruppe av forhandlere av kommersielle kjøretøyer i USA, for å levere batteripakker og drivlinjeintegrasjon for mellomstore nyttekjøretøyer, ifølge en melding fra selskapet.

Mer konkret skal Hexagon Purus levere nøkkelferdige løsninger som vil konvertere opptil 100 2021-modeller av Freightliner M2 mellomstore lastebiler til Hexagon Purus eM2 utslippsfrie mellomstore elektriske lastebiler.

Designet vil bli bygget på plattformen fra Daimler Trucks i Nord-Amerika kalt «Innovation Fleet» for mellomstore og tunge lastebiler Alle Innovation Fleet-lastebilene opererer ved hjelp av Hexagon Purus løsninger og teknologi, ifølge meldingen.

Leveringene av selskapets eM2s i 2021 vil hovedsakelig være til kunder som opererer i California, men det forventes samtidig en utvidelse til andre stater i USA.

De første leveransene ventes å finne sted i 4. kvartal i år.