Akobo Minerals har engasjert SpareBank1 Markets som rådgiver og tilrettelegger for en mulig rettet emisjon på mellom 4.000.000 og 6.666.666 nye aksjer til kurs 7,50 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 30-50 millioner kroner, går det frem av en melding fra selskapet tirsdag.

Bøkene åpnes tirsdag 15. juni og lukkes klokken 16.30 18. juni.

Spår gullbonanza

Samtidig vil Akobo Minerals søke om opptak til handel på Euronext Growth, med et mål om å være i handel i løpet av medio juli.

Akobo Minerals graver gull i Etiopia, og har siden sent i januar vært handlet på OTC-listen, Euronext NOTC. Mineralprøver selskapet offentliggjorde underbygget forekomster av typen «high grade» og «bonanza grade». Sistnevnte innebærer mer enn 34 gram gull pr. tonn fjell eller masser.

Akobo Minerals ble sist omsatt på NOTC-listen 10. juni, for 7,50 kroner, noe som verdsetter selskapet til nærmere 260 millioner kroner.

– Et røverkjøp

SpareBank1 Markets er for øvrig meglerhuset som i april var ute med analysen «A golden opportunity» der analytiker Vidar Lyngvær konkluderte med at Akobo Minerals «sannsynligvis var et røverkjøp» – hvis man trodde på selskapets produksjonsmål for 2023.

Kjøpsanbefalingen fulgte med et kursmål på 10 kroner, som indikerte en oppside på over 50 prosent fra det som den gang var sist omsatte kurs; 6,50 kroner.

SpareBank1 Markets fungerte som mentor da selskapet ble registrert på NOTC, og Akobo-sjef Jørgen Evjen opplyste i et Finansavisen-intervju i forbindelse med analysen at meglerhusets corporate-avdeling «er våre rådgivere for fremtidige transaksjoner».

Samtidig understreket han at analysen ikke var betalt, men skrevet av SpareBank1 på egen hånd.