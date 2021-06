Tekna Holding inngår flerårig kontrakt med Airbus

Tekna Holding har inngått en flerårig avtale med flyprodusenten Airbus for levering av høykvalitets titanpulver som tilsetningsstoff, der Tekna blir en av nøkkelleverandørene av pulveret til flyselskapet.

Det skriver selskapet i en oppdatering tirsdag.

Teknologien innen bruk av tilsetningsstoff tillater reduksjon av kompleksitet og vekten til deler, og teknologien bruker en raskere, konkurransedyktig og bærekraftig produksjonsprosess, opplyses det.

«Kvaliteten på vårt produkt Ti-64 og prosessene vi har utviklet for å sikre denne høye kvaliteten, var en av de medvirkende faktorer til at Tekna vant budet. Vi venter at vårt titanpulversalg vil øke i løpet av de kommende årene gjennom denne langsiktige avtalen med både Airbus og deres leverandører,» skriver direktør for salg og markedsføring i Tekna, Rémy Pontone i meldingen.