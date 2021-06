Meglerhus hever kursmål og anbefaling på industriaksje: –Det har bunnsolid balanse og utbytteutsikter

Pareto Securities oppgraderer Kongsberg Gruppen-aksjen til kjøp fra hold, og høyner samtidig kursmålet til 250 kroner pr. aksje, fra tidligere 225 kroner, melder TDN Direkt.

Industriaksjen er opp 24,86 prosent så langt i år, og står i 220 kroner. Kursmålet på 250 kroner tilsvarer dermed en oppside på 13,6 prosent.

Meglerhuset peker på at ordreinngangen trolig blir påvirket av at ingen ny forsvarsordre er kunngjort, men at Kongsberg Gruppen fremdeles venter bestillinger fra både Tyskland og Qatar i 2021.

Det er derfor foretatt mindre, men positive, estimatrevisjoner, ifølge TDN.

Pareto Securities mener det er uberettiget at industriaksjen handles til en rabatt mot sammenlignbare selskaper, basert på vekstpotensialet og ordrer. I tillegg mener meglerhuset at Kongsberg Gruppen har en «bunnsolid balanse og utbytteutsikter».

Industrikonsernets maritime avdeling, Kongsberg Maritime, sikret nylig en kontrakt til en kvart milliard med det kinesiske verftet China Merchant Heavy Industries (CMHI) for leveranse, design og skipsutstyr til to Construction Service Operation Vessels (CSOV).