Grønt industriselskap sikrer tre nye kontrakter

Vow har sikret ytterligere tre kontrakter for å levere Safesteril-utstyr for mattrygghet, ifølge en melding fra selskapet.

Kontraktene har en verdi på 1,4 millioner euro, rundt 14,2 millioner kroner.

Selskapet signerte også to lignende kontrakter i april, og det er i budrunder for flere kontrakter.

«Med systemer installert i mer enn 35 land er Safesteril blitt etablert som en viktig aktør innen matsikkerhet, og vi har lykkes med å bygge en effektiv leveringsmodell for denne typen teknologi», sier Henrik Badin, adm. direktør i Vow, i meldingen.

De tre nye kontraktene er for kunder i Nord-Amerika og Asia. En kunde fra Kina vil benytte teknologien til sterilisering av paprika, og kontrakten er den 23 Safesteril-kontrakten for Vow i Asia.

De to andre kontraktene er for kunder i USA, en for et selskap som jobber med global urtevitenskapelig industri og den andre for en ledende leverandør av ingredienser til matindustrien.

Safesteril-teknologien er basert på den patenterte kombinasjonen av en elektrisk oppvarmet transportør med damp, som reduserer kiminnholdet i råmaterialer med minimal endring av egenskapene til matvaren. Teknologien brukes også til pasteurisering og sterilisering, desinfeksjon, tørking og steking.