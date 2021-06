KONTRAKTSTØRKE UNDER PANDEMIEN: – De oppdragene vi skulle ha sikret oss for ett og halvannet år siden, og som skulle gitt oss arbeid nå, eksisterer ikke. Det er fremover nå vi får den store utfordringen i vår industri, sier Ulstein Group-sjefen Cathrine Kristiseter Marti. Foto: Per Eide Studio