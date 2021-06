Pareto med Yara-oppgradering

Meglerhuset Pareto Securities oppgraderer Yara fra hold til kjøp, melder Bloomberg og TDN Direkt.

Kursmålet oppjusteres også fra 450 kroner til 525 kroner. Aksjen omsattes for 465 kroner ved børsslutt i går, noe som betyr at Pareto ser en videre oppside på 13 prosent.

Meglerhuset begrunner kursmålet med et stramt gjødselmarked og høye priser. De øker sitt estimat for 2021-eps med 19 prosent, og gjør mindre endringer for 2022 og 2023.

«Basert på våre estimater venter vi at det vurderes kontanttilbakebetalinger i andre kvartal, og ekstraordinært utbytte ser sannsynlig ut», skriver Pareto.

Hittil i år er Yara opp 35 prosent.