Yara stokker om i toppledelsen

Yara har utnevnt Lars Røsæg til konserndirektør for Corporate Development, og han blir også nestkommanderende til toppsjef Svein Tore Holsether (deputy CEO), går det frem av en børsmelding.

Røsæg kommer fra stillingen som finansdirektør, og erstattes av investor relations-direktør Thor Giæver.

Samtidig er Mónica Andrés utnevnt til konserndirektør for Europa, mens Solveig Hellebust blir konserndirektør for People, Process and Digitalization.

– Disse endringene i konsernledelsen vil styrke vårt transformasjonsfokus, på linje med vår strategi og retningslinjer for kapitalallokering, sier Yaras toppsjef Svein Tore Holsether i en kommentar.