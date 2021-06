Pareto Securities forventer kraftig kursoppgang

Onsdag ble det klart at Norske Skogs styre har bestemt seg for å konvertere en avispapirmaskin ved fabrikken i Golbey i Frankrike til å produsere emballasje ved å resirkulere tidligere produsert emballasje. Ombyggingen på Golbey vil øke Norske Skogs emballasjekapasitet med 550.000 tonn av konkurransedyktig lavutslippsemballasje, til totalt 760.000 tonn.

Investeringen har en prislapp på 250 millioner euro, cirka 2,5 milliarder kroner.

Pareto Securities mener dette er et viktig steg for å bli en ledende leverandør av resirkulert emballasje og gjentar sin kjøpsanbefaling og kursmål på 50 kroner.

Støtter verdsettelsen

«Konverteringen av Golbey er et viktig skritt mot et bærekraftig og voksende marked, og noe som støtter verdsettelsen og det langsiktige potensialet», skriver meglerhuset i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Tallknuserne beskriver verdsettelsen av Norske Skog som lite krevende på dagens nivå.

«Vår SOTP (Sum Of The Parts, red.anm.) gir en verdi på 63 kroner aksjen, hvilket tilsvarer en 75 prosent oppside til dagens aksjekurs. Vi forventer en positiv resultattrend inn i 2022, og mer prosjektoppdateringer gjennom året. Vi finner dermed oppsiden attraktiv», skriver Pareto i analysen.

Onsdag omsettes aksjen for 34,35 kroner, ned 1,3 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 45 prosent.