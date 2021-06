ABG Sundal Collier kutter kursmål – venter solid kursoppgang

ABG Sundal Collier kutter kursmålet på Elkem fra 42 til 37,5 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling. Ifølge TDN Direkt velger tallknuserne å kutte kursmålet som følge av 10 prosent flere aksjer i selskapet etter emisjonen i forbindelse med kapasitetsekspansjonen ved Xinghuo-anlegget.

Analytikeren er fornøyd med at ekspansjonen gir en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på om lag 19 prosent. Meglerhuset estimerer at den vil kunne løfte selskapets EBITDA med 800-900 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 20 prosent for gruppen.

Kvartalstallene presenteres 16. juli

Elkem presenterer sine andrekvartalstall 16. juli. ABG Sundal Collier tror hovedeffektene vil være +250 millioner kroner fra høyere silisium-/ferrosilisumpriser samt +200 millioner fra økte DMC-priser i Kina, mens det jevnes ut med -150 millioner fra høyere innsatskostnader, ifølge TDN Direkt.

ABG Sundal Collier forventer en EBITDA i størrelsesorden 1,25 milliarder kroner, opp fra 1,23 milliarder kroner i første kvartal. Samtidig understreker analytikeren at tredje kvartal sannsynligvis blir bedre enn andre kvartal.

Aksjen ble sist omsatt for 30,02 kroner, hvilket gir en markedsverdi på 19,2 milliarder kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 25 prosent.