Norske Skog- sjef skal i møte med presidenten

Sven Ombudstvedt, Administrerende direktør i Norske Skog, skal den 28. juni møte president Emmanuel Macron like utenfor Paris i det berømte slottet i Versailles.

Møte skal handle om Norske Skogs avgjørelse om å investere 250 millioner euro i å omgjøre printemaskiner på Golbey-fabrikken til 550.000 tonn resirkulerbare emballasjeprodukter.





Ser fram til møtet

Før møtet er den administrerende direktøren positiv til det nye prosjektet.

–Vi ser fram til å møte presidenten og andre representanter fra det franske departementet. Vi har brukt lang tid på å vurdere hvorvidt markedsforholdene for produktet er gode, samt de politiske rammeverkene. Støtten vi har mottatt fra franske myndigheter har vært viktig for å sluttbehandle investeringsavgjørelsen, og vi skal gjøre vårt beste for å levere et høykvalitetsprodukt som skal ha en miljøvennlig produksjonsprosess og være bærekraftig, sier Ombudstvedt i en kommentar.

Videre vil han gi en ekstra takk til Business France, som har bidratt til en god dialog med franske myndigheter.

Viktig investering

Norske skog ser på investeringen som et stort steg i retningen mot å etablere seg som en ledende aktør innenfor leveranse av resirkulerbart conteinerboard-papp i Europa. Videre estimerer de at investeringen vil skape 20 nye arbeidsplasser på fabrikken, i tillegg til de 350 arbeidsplassene som allerede er der.

–Golbey er godt posisjonert for å entre det voksende markedet for resirkulerbar conteinerboard-papp, ettersom det er lokalisert sentralt i Europa og har tilgang på resirkulerbart fiber. Golbey sikter mot å bli en kilde til stolthet for franske myndigheter, skriver direktør på Golbey-fabrikken Yves Bailly.