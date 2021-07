Circa henter egen sjef for bærekraft og markedsføring

Circa Group har ansatt Amanda Keogh som leder for bærekraft og markedsføring, med første arbeidsdag satt til 1. juli, opplyser det australske, Euronext Growth-noterte biokjemiselskapet i en melding.

Hun har ifølge selskapet erfaring med utvikling og implementering av bærekraftig praksis hos selskaper i Irland, Australia og Asia.

– Vi er glade for at Amanda begynner i Circa på dette kritiske tidspunktet, ettersom selskaper verden rundt tar positive skritt for å forbedre bærekraftsresultater opp og ned i sine forsyningskjeder, sier Circa-sjef Tony Duncan i meldingen.

Circa Group, som har vært notert på Euronext Growth siden mars , hentet ny finansdirektør tidligere denne måneden.