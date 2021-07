DNB Markets høyner med 50 kroner i gjødselgigant

DNB Markets oppjusterer ifølge en analyse kursmålet på Yara til 550 kroner, fra tidligere 500 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Analytikerne opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset har oppjustert deres EPS-estimater for 2021-2023 med 7-9 prosent på høyere CAN- og ureaprisforventninger, og som bare delvis veies ned av europeiske naturgasspriser, skriver nyhetsbyrået.

«Vi liker kombinasjonen av Yaras defensive attributter og stabile utbytte/tilbakekjøps-yield på 7 prosent, mens Yara er posisjonert til å tjene på fortsatt inflasjonspress og forhøyede råvarepriser», heter det fra analytikerne i DNB.

Setter opp prisen

Tirsdag morgen gikk det frem at Yara setter opp prisen på nitratprodukt i Tyskland og Benelux-landene.

Prisen settes opp til 283 euro pr. tonn bulk cif. Økningen skjer med umiddelbar virkning for august-leveringene.

Økte med 70 kroner

For snaut to uker siden gjorde Morgan Stanley en større oppjustering av sitt Yara-kursmål. Mandag gjorde Citigroup det samme.

Citigroup oppjusterte kursmålet for Yara til 530 kroner, opp fra tidligere 460 kroner, ifølge TDN Direkt. Det utgjør en oppjustering på 70 kroner.

Morgan Stanley oppjusterte på sin side Yara-kursmålet med 110 kroner.

Stokker om i ledelsen

For en liten uke siden ble Lars Røsæg utnevnt til konserndirektør for Corporate Development. Han blir også nestkommanderende til toppsjef Svein Tore Holsether.

Samtidig ble Mónica Andrés utnevnt til konserndirektør for Europa, mens Solveig Hellebust blir konserndirektør for People, Process and Digitalization.

https://infogram.com/yar-1hxr4zxm37drq6y?live