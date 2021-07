Vil bygge nytt verft i London for første gang på 100 år

I samarbeid med en eiendomsaktør har Londons havnemyndighet funnet en egnet tomt for utbygging av et skipsverft langs Themsens bredder, nærmere bestemt ved Albert Island Royal Docks øst i byen. Byggingen av et verft er del av en større industriell utbygging av området.

Nå søkes det etter selskaper som er interessert i å drive verftet, som hvis det blir en virkelighet er det første nye verftet i London på hundre år. Planen er å ha et verft i drift i løpet av 2023.

Fristen for å levere anbud utløper allerede 16. juli.

Opprettelsen av et nytt London-verft inngår i Storbritannias planer om å bli en skipsbyggernasjon igjen. Senere i år vil Boris Johnsons regjering lansere en egen verftsstrategi.

– Å bygge dette nye verftet er en fantastisk mulighet til å støtte hundrevis av arbeidsplasser i Storbritannia og videreføre regjeringens ambisjon om å gjenopplive skipsbygging over hele landet, sier Storbritannias shippingminister Robert Courts.