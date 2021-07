Tror industrikjempe kan stige 24 prosent

I en oppdatering beholder Goldman Sachs kjøpsanbefaling på industrigiganten General Electric. Det skriver CNBC.

Kursmålet er satt til 16 dollar. Mandag stengte aksjen i 12,89 dollar, som betyr at meglerhuset ser 24 prosent oppside fra dagens nivå.

«Dette er en av de beste bakteppene vi har sett for industriselskaper det siste tiåret. Varelageret er på historisk lave nivåer, veksten har vært negativ i to år, stimulans er på vei og moderat inflasjon er generelt bra for sykliske aksjer», skriver analytiker Joe Ritchie

Aksjen har steget nesten 20 prosent hittil i år. I juni har den imidlertid falt 8,3 prosent.