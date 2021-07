Freyr på børs 8. juli

Det norske batteriselskapet Freyr, og amerikanske Alussa Energy skriver i en pressemelding at de venter at sammenslåingen av de to selskapene vil være sluttført fredaf 9. juli, gitt at den godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling onsdag 30. juni

SPAC En SPAC er et skallselskap der hensikten er å hente kapital og børsnotere selskapet før det gjøres oppkjøp av ett eller flere selskaper til SPAC-en. Dermed unngår man å bruke tid på børsnoteringsprosessen i det selskapet allerede er børsnotert. SPAC har vært et svært populært redskap i USA det seneste året. Det norske batteriselskapet Freyr er i prosess for børsnotering i USA på denne måten gjennom SPAC-en Alussa.

Dermed vil selskapet etter planen gå på børs under tickeren Frey og Frey.WS allerede torsdag 8. juli.

Freyr er i dag OTC-notert med en kurs på 14 kroner pr. aksje.

Da nyheten om at Freyr ville fusjonere med det amerikanske SPAC-selskapet sprakk 29. januar skjøt Alussa Energy-kursen i været, og nådde et toppunkt 8. februar på 14,92 dollar. Siden har luften gått ut av aksjen, før New York-børsen åpnet tirsdag ettermiddag står skallselskapets aksjekurs i 9,40 dollar.