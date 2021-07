Hever kursmål og gjentar kjøp

SEB øker kursmålet på Norsk Hydro-aksjen til 68 kroner, opp fra 63 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen.

Det fremgår av analyse fra meglerhuset onsdag morgen, ifølge TDN Direkt.

Ifølge analysen har det globale aluminiumsmarkedet gått inn i ett underskudd for 2021, noe som har gjort at aluminiumsprisene er høye. Videre skriver SEB at de forventer rekordhøy underliggende ebitda på 6 milliarder kroner i andre kvartal, noe som meglerhuset understreker er dobbelt hva selskapet la frem i andre kvartal 2020.

«Vi hever våre estimater basert på høyere aluminiumsprisantagelser og valutakurser. Vårt råvareteam estimerer aluminiumsprisene til å være 2.600 dollar pr. tonn i 2023, noe som er støttet av overgangen til grønn aluminiumsproduksjon», skriver SEB.