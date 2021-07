Endúr selger datterselskap til Norwegian Group

Endúr har inngått avtale med Norwegian Group om salg av konsernets heleide datterselskap AAK, ifølge en børsmelding.

Endúr vedtok i midten av 2020 en strategisk retningsendring der marininfrastruktur og løsninger for landbasert havbruk ble definert som konsernets sentrale satsingsområder. Selskapet skriver at denne avgjørelsen har resultert i en rekke oppkjøp det siste året, og har konkludert med at «AAKs kompetanse og ressurser vil være bedre ansatt og organisert under annet eierskap».

– Vi er veldig glade for at vi har kommet til en avtale med Norwegian Group. De er et veletablert selskap i samme segment som AAK, og har derfor en meget god posisjon for bedre å utnytte og videreutvikle AAKs ressurser og unike kompetanse, sier Hans Olav Storkås, administrerende direktør i Endúr.

Endúr-aksjen åpner torsdag ned 0,5 prosent. Hittil i år har den falt 20 prosent.