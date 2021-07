Kepler Cheuvreux senker kursmål på Aker

Meglerhuset Kepler Cheuvreux senker deres kursmål på Aker til 786 kroner aksjen, fra 862, men fastholder anbefalingen om kjøp. Det kommer frem av analyse fra meglerhuset torsdag morgen, ifølge TDN Direkt.

«Til tross for den sterke aksjekursen for Aker BP og det stadig mer sannsynlige ekstrautbyttet fra oljeselskapet etter rapporten for fjerde kvartal, har rabatten i Aker økt», skriver meglerhuset.

Ifølge analysen ser meglerhuset nå en rabatt på 29 prosent i deres nye substansverdimodell, mot 24 prosent som var i deres standardberegning. Kepler Cheuvreux understreker at de finner det vanskelig å rettferdiggjøre den økte rabatten.

«Det er nesten 10 prosent over gjennomsnittet siste fem år. Vi tror at rabatten vil bli redusert i lys av et sannsynlig ekstrautbytte i forbindelse med Aker BPs rapport for fjerde kvartal», fremhever meglerhuset.

Torsdag morgen stiger aksjen 2,2 prosent til 649 kroner. Med et kursmål på 786 kroner ser Kepler mer enn 20 prosent oppside fra dagens nivå.

Hittil i år er aksjen opp nesten 16 prosent.