Cambi-datter sikrer en toårig kontrakt til 16 mill. i året med opsjoner

Datterselskapet til industriselskapet Cambi, Grønn Vekst, har sikret en ny kontrakt for håndtering av bioløsninger med Bergen kommune, ifølge en melding onsdag formiddag.

Kontrakten har en estimert verdi på 16 millioner kroner pr. år, med en varighet på to år og to opsjoner for ett års påfølgende forlengelse.

Den totale kontraktsverdien, inkluder opsjoner, beløper seg dermed til 64 millioner kroner.

Startdatoen er satt til 1. januar 2022, etter utløpet av Grønn Veksts nåværende kontrakt for de samme tjenestene.