Enda en oppjustering av gjødselgigant

Den siste tiden har både Citigroup, Morgan Stanley og DNB høynet kursmålet i Yara. Nå følger Deutsche bank etter.

I forkant av publiseringen av kvartalstall oppjusterer Deutsche Bank deres kursmål på Yara til 480 fra tidligere 450 kroner pr aksje. Samtidig opprettholdes en kjøpsanbefaling på aksjen, skriver TDN Direkt.

Til sammenligning omsettes Yara til 461 kroner per aksje fredag morgen.

Årsaken til oppjusteringen skal være at Deutsche forventer at EBITDA for andre kvartal vil være opp 30 prosent til 765 millioner dollar, sammenlignet med samme periode foregående år.

Økningen i topplinjen tror Deutsche vil komme av høyere gjødselpriser. Videre tror de at kostnadsbesparelser bør veie opp for høye energikostnader, kostnadsinflasjon og uheldige valutaeffekter.

– Om utsiktene venter vi at ledelsen vil forbli positive på fundamentale forhold i nitrogenmarkedet, med høyere kornpriser som skaper sterkere insentiver blant bøndene for beplantning og næring til avlinger, skriver Deutsche Bank og legger til at selv om det legges til produksjonskapasitet, burde det være begrenset med oppstart som følge av pandemien.