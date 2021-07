Grønt industrikonsortium får amerikansk storspiller med på laget

Cyclyx International, et konsortium-basert joint venture for styring av råvarestrømmer basert på brukt plast, grunnlagt av Agilyx og ExxonMobil, melder at Chevron Phillips Chemical er selskapets nye konstituerende medlem, ifølge en melding fra selskapet.

Chevron Phillips Chemical (CP Chem) er et ledende kjemiselskap på verdensbasis, og er langt fremme når det gjelder å stimulere utviklingen av en sirkulær økonomi for plast.



CP Chem planlegger for et årlig produksjonsvolum på 500.000 tonn ISCC PLUS-sertifisert Marlex Anew Circular Polyethylen innen 2030. Medlemskapet understøtter dermed konsortiets volummål på 550.000-850.000 tonn pr. år og å øke graden av resirkulering fra 10 til 90 prosent.

Som medlem av Cyclyx International vil CP Chem ha tilgang til tjenester som gir brukere i hele verdikjeden, som resirkulering av produkter, modellering av råvarekilder, tilpassede råvareoppskrifter og forsyningskjeder.

Øvrige medlemmer er Agilyx, AmSty, Braskem, ExxonMobil og North American Plastics.