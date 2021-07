Norske Skog vil fange karbon med oppstartsselskap

Norske Skog har utvidet samarbeidet med Ocean GeoLoop for å støtte utvikling, testing og kommersialisering av Ocean GeoLoops løsning for karbongfangst og lagring. Norske Skogs mål for partnerskapet er at selskapet skal bli karbonnegativt.

Ocean GeoLoop Ocean GeoLoop er etablert som en utløper av forskningsprosjektet Ocean, igangsatt av Hans Gude Gudesen i 2006.

Selskapet har utviklet et biologisk system for havbasert fangst, lagring og utnyttelse av CO2 , som forventes å være teknisk og økonomisk skalerbart.

Selskapet ledes av Odd-Geir Lademo, mens styret består av Anders Onarheim, Ole Jørstad, Hans Kristian Hustad, Ebbe Deraas og Morten Platou.

På eiersiden er blant annet First Fondene, GLS Real Estate, DNB Asset Management, Gluteus Medius, MP Pension og Bergen kommunale pensjonskasse. Selskapet

Nå settes det opp en industriell testpilot av selskapets karbonfangstløsning i tilknytning til Norske Skog Skogns fabrikkområde på Fiborgtangen. I tillegg vil Norske Skog, ifølge børsmeldinen, støtte arbeidet med å utvikle økonomisk levedyktige bruksområder for biogent CO2, og delta som industriell aktør i en søknad om grønn plattform-støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

– I 2020 var våre norske CO2-utslipp rett over 15.000 tonn av Norges totale utslippsmengde på 50 millioner tonn. Myndigheter og internasjonale organisasjoner har hatt gjort betydelige fremskritt ved å gi insentiver til å kutte fossile CO2-utslipp, mens lite oppmerksomhet har blitt viet til biogene CO2-utslipp. Etter hvert som Norske Skog nærmer seg nullutslipp av fossil CO2 i Norge, vil vi se på muligheter til å utnytte biogent CO2 kommersielt, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog i en kommentar.

– Målsetningen i samarbeidet med Ocean GeoLoop er å støtte opp om utvikling, testing og kommersialisering av deres CCS/CCU-teknologier, og identifisere lukrative bruksområder. På sikt er vår ambisjon å skape lønnsomhet gjennom å bli karbonnegativ, sier Ombudstvedt.

Hentet penger

Nylig hentet Ocean GeoLoop inn 100 millioner kroner i en emisjon tilrettelagt av Clarksons Platou Securities, i denne kapitalinnhentingen ble selskapet, ifølge DN, priset til 1,35 milliarder kroner. Norske Skog deltok i emisjonen, og sitter i dag på 2 prosent av selskapet.

Forrige gang selskapet hentet en tilsvarende sum, så sent som i desember i fjor, ble selskapet priset til 450 millioner kroner.

Selskapet som er spunnet ut av tidligere Opticom-gründer Hans Gude Gudesens forskningsprosjekt «Ocean» ledes av Odd-Geir Lademo, og har med seg Anders Onarheim som styrelder.