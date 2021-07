Bedre industritall enn ventet i USA

Sammenstilte tall for endelig innkjøpssjefsindeks i USA var 63,7 i juni, mot 68,7 i foregående måned. Det skriver TDN Direkt.

Det ventede tallet var 63,9 poeng, ifølge Trading Economics. En poengsum på mer enn 50 indikerer en utvidelse av industrisektoren.

Endelige tall for PMI-tjenester var 64,6 i perioden, sammenlignet med 70,4 foregående måned. Forventet var 64,8.

En Innkjøpssjefsindeks er en økonomisk indikator som måler temperaturen i industrien. Indeksen undersøker innkjøpssjefer, som igjen er personene som handler materialene som trengs for at et selskap skal produsere produktene sine.