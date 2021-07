Vedtatt børsnotering av biokarbonsatsing

Tidligere i år ble de kjent at Vow ønsket å skulle ut og børsnotere Vow Green Metals. Nå er det vedtatt at Vow Green Metals skal tas opp til handel på Euronext Growth under tickeren VGM.

Det fremkommer av en børsmelding onsdag ettermiddag.

Vow Green Metals skal bygge, eie og drifte anlegg for produksjon av biokarbon og CO2-nøytral gass til metallindustrien, basert på teknologi fra Vow

Selskapet har fått dispenasjon fra kravet om at selskapet skal ha offentliggjort elle registrert revidert årsregnskap eller proformaregnskap for de to regnskapsårene forut for søknaden. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten er etablert i 2021.

Det er også gitt dispensasjon fra kravet om å ha gjennomført en emisjon siste 12 måneder før opptak til handel. Oslo Børs skriver at de anser at hensynene i denne bestemmelsen er ivaretatt.

Første noteringsdag vil fastsettes av Børsdirektøren og vil være senest 6.september.