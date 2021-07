Hydro inngår salgsavtale for lavkarbon aluminium

Hydro og det aluminiumteknologiselskapet Gränges går sammen om å tilby lavkarbon og sirkulære aluminiumløsninger til bilindustrien. For å få til det skal Gränges kjøpe lavkarbon primæraluminium fra Hydro, det skriver selskapet på sine hjemmesider, TDN Direkt omtalte samarbeidet først.

Partene har i en årrekke samarbeidet om ulike forskningsprosjekter rettet mot bilindustrien, hvor det å tillegg til bruk av lavkarbon primæraluminium er eksperimentert med brukt av resirkulert aluminium i ulike legeringer.

– Vi er glade for at Gränges har valgt et av våre lavkarbonprodukter for å tilby bilprodusenter bærekraftige produkter og løsninger. Ved å utnytte våre to selskapers materielle ekspertise samt kunnskap om bilindustrien har vi et godt grunnlag for å utvikle og tilby kundene attraktive og bærekraftige aluminiumløsninger, sier Eivind Kallevik, konserndirektør og leder for Aluminium Metall i Hydro i en uttalelse.