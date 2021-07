Positive analysenyheter for Agilyx

Agilyx har deltatt i en livsløpsanalyse gjennomført av Styrenics Circular Solutions, og bidratt med data vedrørende selskapets teknologi for depolymerisering. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at Agilyx teknologi for depolymerisering medfører en besparelse på om lag 75 prosent av CO2-utslippet, sammenlignet med produksjon av polystyren fra jomfruelige råmaterialer og forbrenning av avfallet, ifølge en melding fra selskapet.

Livsløpsanalysen fokuserte på lukkede resirkuleringskretsløp tilbake til matvarekvalitet, og analyserte ulike muligheter for resirkulering av polystyren («isopor») tilbake til produkter som er egnet for behandling av mat.



Resultatene indikerer at depolymerisering er den mest effektive prosessen for gjenvinning av polystyren tilbake til fullt resirkulerte produkter av høy kvalitet beregnet for kontakt med matvarer, ifølge meldingen.

Livsløpsanalysen av polystyren ble utført av det ledende forskningsinstituttet Neue Materialien Bayreuth (NMB), basert i Tyskland. Metoden som ble brukt av NMB fulgte relevante internasjonale standarder og vil bli fagfellevurdert.