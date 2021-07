Kongsberg signerer avtale til 8,2 milliarder

Kongsberg Defence & Aerospace AS har inngått en avtale med Norge og Tyskland om å levere forsvarsmateriell til 8,2 milliarder kroner.

Det dreier seg om elementer fra kampsystemet ORCCA til deres seks nye 212CD-ubåter, og Naval Strike Missile (NSM) til begge lands sjøforsvar.

Kontrakten er altså delt i to:

Kontrakten for NSM er en felles anskaffelse fra Norge og Tyskland, verdsatt til 4,4 milliarder kroner. For Norge vil kontrakten innebære påfyll og oppdatering av innværende missilbeholdning. Tyskland er det sjette landet som velger Kongsbergs NSM.

Kontrakten for kampsystemet ORCCA er til KTA Naval Systems, som er en underleverandør av Thyssenkrupp Marine Systems – hovedentreprenøren for 212CD ubåtene. Kongsbergs andel av denne kontrakten er verdsatt til 3,8 milliarder kroner.

– Leveransen vil strekke seg godt inn på 2030-tallet og er en viktig og strategisk milepæl som styrker vårt fotfeste i Europa med Tyskland, uttaler Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

23. mars 2021 kunngjorde Forsvarsdepartementet at det var oppnådd enighet mellom Norges og Tysklands anskaffelsesorganisasjoner og verftet ThyssenKrupp Marine Systems om kontrakten for nye, identiske ubåter, noe Kongsberg Gruppen også meldte.

Den gang ble det opplyst at det også var enighet om felles anskaffelse av missiler, samt utvikling av et fremtidig missil, samt at avtalen måtte godkjennes i det tyske parlamentet og at signering var planlagt skje sommeren 2021.

