Kongsberg øker driftsinntektene i 2. kvartal

Kongsberg Gruppen økte driftsinntektene og EBIDTA i andre kvartal 2021, sammenlignet med samme kvartal foregående år, mens ordreinngangen ble 5.544, ned fra 6.067 millioner kroner, i følge kvartalsrapporten til selskapet.

— Vi fortsetter den gode utviklingen også i andre kvartal 2021. Forsvarsvirksomheten har igjen tosifret vekst og viser solid lønnsomhet. På maritim side har situasjonen det siste året vært noe mer krevende, men forretningsområdet er nå tilbake med vekst og ytterligere lønnsomhetsforbedring i kvartalet, sier konsernsjef og adm. direktør Geir Håøy, og fortsetter:

Hovedfokuset for vår digitale virksomhet er fortsatt oppskalering, blant annet gjennom utrulling av digitale løsninger for nye og eksisterende kunder, og bare hittil i 2021 har vi ansatt over 100 nye medarbeidere.

Kongsberg Defence & Aerospace oppnådde en EBITDA margin på over 20 prosent, og har god vekst. Kongsberg Maritime, hvor det siste år har vært krevende, rapporterer en book/bill på 1,03. Kongsberg Digital fortsetter oppskaleringen av virksomheten. Sistnevnte har blant annet levert Kognitwin dynamisk digital tvilling til Ormen Lange-feltet dette kvartalet.

8. juli signerte gruppen kontrakter for 8,2 milliarder kroner for leveranse av kampsystemer til ubåt og sjømålsmissiler. Om dette sier Håøy følgende:

— Leveransen vil strekke seg godt inn på 2030-tallet og er en viktig og strategisk milepæl som styrker vårt fotfeste i Europa med Tyskland. Vårt samarbeid med Tyskland på ubåtteknologi strekker seg over flere tiår. Med dette nye og utvidede industrisamarbeidet bringes partnerskapet til et nytt nivå, noe som vil ha stor betydning for norsk teknologiutvikling og verdiskapning de neste tiårene.

Optimistisk

— Med dagens solide ordrebok vil forsvarsvirksomheten vokse videre. Utviklingen vi har sett i flere maritime markeder spesielt det siste halve året gir også grunnlag for optimisme, sier Geir Håøy.

Konsernsjefen mener at Kongsberg Gruppen har fått en solid start på ordreinngangen inn i tredje kvartal.