Norne Securities har rykket ut med ny analyse av Norsk Hydro og ser ytterligere oppside. Meglerhuset hever kursmålet fra 63 kroner pr. aksje til 67 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling.

Det går frem av en ny analyse.

«Det kan være enda større oppside til våre langsiktige estimater hvis Hydros vekstinitiativer innen ny energi viser positive resultater», skriver meglerhuset i analysen.

Norne mener de historisk høye aluminiumsprisene vil bidra til et sterkt resultat både i andre kvartal, men også for resten av 2021.

Meglerhuset estimerer en justert EBITDA på like under 6 milliarder kroner. Det er 16 prosent opp fra forrige kvartal – sterkt drevet av økte priser på aluminium som på sin side har økt 14 prosent fra forrige kvartal til 2.400 dollar pr. tonn.

For 2021 og 2022 er justert EBITDA ventet å øke med 13 og 10 prosent. EBITDA-marginen i andre kvartal er ventet å ende tett på 10 prosent.

Norsk Hydro Kraftprodusent og leverandør av aluminium og aluminiumprodukter, og et resultat av at Hydros olje- og gassvirksomhet ble utskilt til Equinor høsten 2007.

Konsernsjef er Hilde Merete Aasheim, som tok over mai 2019 etter Svein Richard Brandtzæg.

Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet.

Til tross for at Kina solgte 50.000 tonn av sine aluminiumsreserver i juni venter Norne at prisene vil fortsette å stige. Estimatene er nå 2.300 dollar pr. tonn i 2021, og 2150 dollar i 2022-23.

Norne understreker at multiplene i Norsk Hydro er attraktive.

«Markedsverdi/EBIT på 7,3 ganger for 2021 impliserer en rabatt på 29 prosent i forhold til fem års historisk gjennomsnitt. Markedsverdi/EBITDA på 5,2 ganger er 8 prosent under fem års historisk gjennomsnitt», skriver Norne.