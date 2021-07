All time-high for industrikjempe

Torsdag morgen la industriselskapet Borregaard frem tall for andre kvartal. Driftsinntektene økte fra 1.358 millioner i andre kvartal 2020, til 1.511 i årets andre kvartal.

Borregaard kan også vise til en kraftig forbedring i resultat før skatt. Dette endte på 296 millioner kroner, sammenliknet med 133 millioner samme kvartal i fjor. Ifølge konsensus var det ventet et resultat på 223 millioner kroner. melder TDN Direkt.



All-time high EBITDA

Samtidig rapporterer selskapet om en all-time high EBITDA. Resultatet her kom inn på 416 millioner kroner, sammenliknet med 361 millioner i fjorårets andre kvartal.

Dette kom hovedsakelig av en sterk forbedring i selskapets Biosolutions-avdeling. Selskapet opplevde en prisøkning på flere av produktene til avdelingen. I BioMaterials-avdelingen kompenserte en leveringsøkning av cellulose og forbedret produktutvalg, for reduserte salgspriser.

– Vi er fornøyde med å kunne levere et all-time high resultat for selskapet, samt vise til kraftige forbedringer for Biosolutions, skriver administrerende direktør Per A. Sørlie i en kommentar.

Borregaard (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 1.511 1.358 Driftsresultat 314 152 Resultat før skatt 296 133 Resultat etter skatt 229 85