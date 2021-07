Tosifret resultatvekst for Orkla

Orklas driftsinntekter økte med 6,1 prosent til 11.772 mill. kroner i andre kvartal 2021, mens driftsresultatet økte med 5,0 prosent til 1.265 mill. kroner.

Resultatveksten endte på 12 prosent, til 1.344 millioner kroner i andre kvartal, som tilsvarer et resultat pr. aksje på 1,04 kroner, en økning på 9,5 prosent, sammenlignet med andre kvartal i 2020.

Det justerte resultatet pr. aksje endte på 1,14 kroner, opp 3,6 prosent.

Orkla Merkevareleverandør innen dagligvare, faghandel, storhusholdning og bakerier med hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Konsernsjef er Jaan Ivar Semlitsch.

Har Norden og Baltikum som hovedmarkeder.

Største aksjonær er Stein Erik Hagens Canica, som også er styreleder.





Vesentlig høyere kraftpriser bidro til at Hydro Powers driftsresultat ble 112 millioner kroner i andre kvartal, en oppgang på 131 millioner kroner mot tilsvarende periode i fjor. Jotun, hvor Orkla har en eierandel på 42,6 prosent, bidro til at resultat fra tilknyttede selskaper økte med 2,8 prosent til 255 millioner kroner i andre kvartal.

Merkevarevirksomheten hadde en organisk vekst på 6,9 prosent i kvartalet. Lettelser i coronarestriksjoner og økt etterspørsel i «Out of home»-sektoren bidro til en organisk vekst for Orkla Food Ingredients på 20,5 prosent, sammenlignet med et svakt andre kvartal i 2020.

– Coronapandemien har bidratt til flaskehalser og forstyrrelser i de internasjonale verdikjedene. Denne utviklingen, kombinert med økt etterspørsel, bidrar til økte råvarepriser i tiden som kommer, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en børsmelding.

Orkla-aksjen falt rett etter børsåpning og har på det laveste vært nede i 84,03 kroner.

