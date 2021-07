To meglerhus høyner kursmålet etter knalltall

Industrikonsernet Kongsberg Gruppen la onsdag frem tallene for andre kvartal, som viste driftsinntekter på 6.762 millioner mot 5.983 millioner kroner i 2020, en økning på 13 prosent. Det ga et økt resultat før skatt på 542 millioner kroner, opp fra 274 millioner.

– EBIDTA er nær en milliard for kvartalet. Det er første gangen – ever! Samlet sett er det et veldig sterkt kvartal, sa konsernsjef Geir Håøy til Finansavisen.

EBITDA-marginen økte fra 7,1 til 11,1 prosent i kvartalet.

I etterkant av kvartalspresentasjonen oppjusterer meglerhusene DNB Markets og Pareto Securities kursmålet på Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen Industrikonsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier.

Har hovedkontor på Kongsberg.

Konsernsjef er Geir Håøy.

Fikk nåværende selskapsform i 1987 under navnet Norsk Forsvarsteknologi, som senere ble børsnotert i 1993, og tok navnet Kongsberg Gruppen to år senere.

Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet og Folketrygdfondet.

DNB Markets jekker opp kursmålet til 250 kroner fra tidligere 225 kroner, en økning på 11,11 prosent, og gjentar en hold-anbefaling. Meglerhuset hever estimatene for inntjeningen pr. aksje (eps) med 7-5 prosent for perioden 2022-2023, etter at andre kvartal ble bedre enn ventet, melder TDN Direkt.

Pareto Securities oppjusterer kursmålet med 10 prosent, til 275 kroner, fra tidligere 250 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Analytikerne i meglerhuset mener at Kongsberg Gruppen vil fortsette å levere god inntjeningsvekst, kombinert med å forbedre kostnadssiden og at det har en fordelaktig produktmix.

Kursmålene tilsvarer en oppside på henholdsvis 1,7 og 11,8 prosent opp til onsdagens kurs på 245,8 kroner ved stengetid på Oslo Børs. Industriaksjen er opp 39,50 prosent så langt i år.