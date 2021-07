Norske Skog selger næringsareal i Trøndelag

Norske Skog Skogn har solgt 45 dekar, eller 45.000 kvadratkilometer med næringsareal, fremkommer det av en børsmelding torsdag.

Landarealet er solgt til Fiskå Mølle, som driver møllevirksomhet og foredler korn ved 8 lokasjoner rundt i Norge.

Arealet ligger på Fiborgtangen nord for Hotranelva i Skogn, og skal benyttes til å etablere et anlegg for mottak og foredling av korn. Deler av arealet er allerede tilpasset industriformål, mens deler må tilpasses Fiskå.

Eiendommens pris er hittil ikke kjent.

– Det er viktig å sikre bøndene i Trøndelag god avsetning og optimal logistikk for korn som produseres. Fiborgtangen er derfor en ideell lokasjon for et nytt produksjonsanlegg for kraftfôr, sier daglig leder i Fiskå Mølle, Leir Kåre Gjerde i børsmeldingen.

– Salget passer inn i vår strategi om å tilby næringsarealer til blå og grønne næringer. Fiskås etablering vil være et viktig miljøforbedringstiltak og de totale CO2-utslippene rundt kornhåndtering vil reduseres gjennom en mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur, som vei, bane og båt, sier Bjørn Einar Ugedal, administrerende direktør ved Norske Skog Skogn.

Også biogassprodusenten Biokraft, som gikk på børs i Sverige ved årsskiftet, har etablert seg i næringsparken på Fiborgtangen.

Norske Skog legger frem tall for andre kvartal i morgen klokken 07.00.