Yara slo forventningene i andre kvartal

Yara International endte første kvartal med et resultat før skatt på 706 millioner dollar, en klar oppgang fra 251 millioner i tilsvarende periode året før.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 504 millioner dollar, ifølge estimater fra Infront.

Som følge av det sterke resultatet melder selskapet at det er blitt foreslått et tilleggsutbytte på 20 kroner pr. aksje.

I kvartalsrapporten trekkes det frem at Yara har et robust industrifundament som skal kunne stå imot moderne industriutfordringer som ressurseffektivitet og miljøpåvirkning. Selskapet skriver også at Yaras markedsmiljø er i en positiv trend, hvor høyere matpriser gir økt beplantning og ernæringsinsentiver for bønder. Nitrogenmarkedene er robuste, med betydelig høyere priser enn for et år siden som gjenspeiler både sterkere etterspørsel og begrenset nytt tilbud.

Selskapet økte inntektene fra 2,9 milliarder dollar til 3,9 milliarder, og endte med et resultat etter skatt på 539 millioner dollar, mot ventede 385 millioner.

Yara International (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 3.947 2.869 Driftsresultat 477 335 Resultat før skatt 706 251 Resultat etter skatt 539 223